Annesinin de içinde olduğu evi benzin döküp yaktı! Olay sonrası söyledikleri ise daha korkunç

Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: İSTANBUL-KADIKÖY'DE 11 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN(1) - Son Dakika

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