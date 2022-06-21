Son dakika gündem: İSTANBUL-KADIKÖY'DE 11 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN(1) - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: İSTANBUL-KADIKÖY'DE 11 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN(1)

21.06.2022 00:48
Son dakika gündem: İSTANBUL-KADIKÖY'DE 11 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN(1)

Son dakika gündem haberi: KADIKÖY'de 11 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

KADIKÖY'de 11 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Kozyatağı Mahallesi'nde bulunan 11 katlı binanın çatısında çıkan yangın için olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

YORUMLAR
500
Annesinin de içinde olduğu evi benzin döküp yaktı! Olay sonrası söyledikleri ise daha korkunç Annesinin de içinde olduğu evi benzin döküp yaktı! Olay sonrası söyledikleri ise daha korkunç Kars'ta kağıt toplanan geri dönüşüm aracında yangın çıktı Kars'ta kağıt toplanan geri dönüşüm aracında yangın çıktı
Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İSTANBUL-KADIKÖY'DE 11 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN(1) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:52 Benzin satışları mayıs ayında yüzde 57, motorin satışları ise yüzde 22 arttı
00:37 Zelenski, Afrika kıtasının, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın "rehinesi" olduğunu söyledi
00:34 Ünlü fenomen Erkan Porçay hakkında verilen 4 yıl 2 aylık ceza onandı
00:27 Akaryakıt fiyatları sonrası bu kez de otobüsçüler ile dolmuşçular kontak kapattı
00:23 Ronaldo'nun 2 milyon euroluk arabası kazaya karıştı! Araçta ciddi hasar oluştu
00:12 Tatilin keyfini oyuncu Ezgi Eyüboğlu, fotoğrafına konakladığı oteli de etiketleyince tatilini bedavaya getirdi
00:01 Ümit Özdağ'dan bomba iddia: Sıra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'taymış
23:42 Gazeteci Haluk Yürekli Mesut Özil hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı: Bu ülkede hükümet değişirse Türk olduğunu da unutacak
23:01 Memleket Partisi'nde istifa dalgası yaşanıyor! Olağanüstü kurultay kararı alındı
22:57 Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anlaşma sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 00:58:06. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: İSTANBUL-KADIKÖY'DE 11 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN(1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement