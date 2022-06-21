Son dakika gündem: İSTANBUL-KADIKÖY'DE 11 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN(1)

KADIKÖY'de 11 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
Kozyatağı Mahallesi'nde bulunan 11 katlı binanın çatısında çıkan yangın için olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA
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