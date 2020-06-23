Son dakika haber | Kadıköy'de 14 katlı plazanın çatısında yangın
Gelen son dakika haberlerine göre Kadıköy'de 14 katlı plazanın çatısında kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı.
Kadıköy'de 14 katlı plazanın çatısında kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının çıktığı bina havadan görüntüledi.
Kadıköy'de Hüseyin Çelik Sokak üzerinde bulunan 14 katlı bir plazanın çatısında işçilerin kaynak yapığı sırada yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye kısa sürede müdahale ederek çatıda çıkan yangını kontrol altına aldı. Binanın yangın esnasında boş olduğu öğrenilirken olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Çatısı alevlere teslim olan 14 katlı plaza drone ile havadan görüntülendi.
(Metin Başar - Aykut Zor/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:47 Kaynak: İHA
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