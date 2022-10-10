Son dakika haber... Kadıköy'de 3 katlı binada yaşanan patlamaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Son dakika haber... Kadıköy'de 3 katlı binada yaşanan patlamaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

10.10.2022 00:19
Son dakika haber... Kadıköy'de 3 katlı binada yaşanan patlamaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberler: Kadıköy'de 3 katlı binanın üçüncü katında yaşanan patlama anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kadıköy'de 3 katlı binanın üçüncü katında yaşanan patlama anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Peş peşe patlamaların yaşandığı korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta saat 19.00 sıralarında bir binada patlama yaşandı. Patlamanın ardından binada yangın çıktı. Binada yaşayanlar hızla dışarı çıkarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamanın yaşandığı ana ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde patlamalar peş peşe meydana gelirken bir yandan vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Kadıköy'de 3 katlı binada yaşanan patlamaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Kadıköy'de 3 katlı binada yaşanan patlamaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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