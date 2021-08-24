Üye Girişi
Kadıköy'de 30 bin liralık küpe hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Kadıköy'de 30 bin liralık küpe hırsızlığı kamerada

24.08.2021 10:43

- (Özel) Kadıköy'de 30 bin liralık küpe hırsızlığı kamerada Kadıköy'de bileklik isteyip kuyumcuyu lafa tutan hırsızlar 30 bin liralık yüzük tablasını çaldı Kadıköy'de kuyumcuya giren 2'si kadın ve 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi, alışveriş bahanesiyle iş yeri sahibini oyalarken, içlerinden...

- (Özel) Kadıköy'de 30 bin liralık küpe hırsızlığı kamerada

Kadıköy'de bileklik isteyip kuyumcuyu lafa tutan hırsızlar 30 bin liralık yüzük tablasını çaldı

İSTANBUL - Kadıköy'de kuyumcuya giren 2'si kadın ve 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi, alışveriş bahanesiyle iş yeri sahibini oyalarken, içlerinden birisi vitrin üzerinde bulunan 30 bin liralık küpe tablasını çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Kadıköy'de bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya 2'si kadın 3 kişi bileklik alma bahanesiyle kuyumcuya geldi. Kuyumcu dükkanında tek başına çalışan Hüseyin Kahraman müşteri gibi gelen hırsızlara yardımcı olmaya çalıştı. Şüpheli şahıslar vitrinlerde bulunan bileklikleri denemeye başladı. Şüphelilerden 2'si iş yeri sahibini oyalarken, aralarından birisi Hüseyin Kahramanın arkasını döndüğü sırada el çabukluğuyla vitrin üzerinde bulunan 30 bin lira değerindeki küpe tablasını alarak çantasına koydu. Kuyumcu istendikleri ürünü bulamadıklarını ifade eden şüpheli şahıslar iş yerinden uzaklaştı. Vitrine baktığında küpe tablasının yerinde olmadığını gören iş yeri sahibi hayatının şokunu yaşadı. Güvenlik kamera görüntüsüne baktığında gerçek ortaya çıktı.

"Haberimiz bile olmadan çalmışlar"

Kuyumcu dükkanında hırsızlık yapılan Hüseyin Kahraman, "Kuyumcu dükkanımızı 2'si kadın biri çocuk olmak üzere 3 kişi geldiler. Ürün bakacağız dediler. Vitrinden gösterebilir miyiz derken, 2'si dışardayken birisi içerideydi. Beni habire vitrinde oyaladılar. Çocuk arkamdan dolanarak 1 tane bileklik çekmiş fark edemedim. Sürekli beni vitrinde oyalarken, diğer bayan arkamdan küpe tablasını komple çekmiş, haberimiz olmadan hemen çalmış. 30 bin TL kadar maddi bir kaybımız oldu. Yetkilerden bu şahısları bulmasını istiyoruz. Son zamanlarda bu tarz olaylar çoğaldı. Her semti geziyorlar. Bir an evvel bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

3 şüphelinin alışveriş bahanesiyle girdiği kuyumcuda yaptıkları küpe hırsızlığı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kadıköy'de 30 bin liralık küpe hırsızlığı kamerada
Kadıköy'de 30 bin liralık küpe hırsızlığı kamerada
Kadıköy'de 30 bin liralık küpe hırsızlığı kamerada
Kadıköy'de 30 bin liralık küpe hırsızlığı kamerada
Kadıköy'de 30 bin liralık küpe hırsızlığı kamerada

Hüseyin Kahraman, Hırsızlık, Kuyumcu, Kadıköy, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de 30 bin liralık küpe hırsızlığı kamerada - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş, Alman ekibi Schalke'de forma giyen 20 yaşındaki Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattı 15:05 Beşiktaş, Alman ekibi Schalke'de forma giyen 20 yaşındaki Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattı Erdoğan'dan memur zammına yönelik ilk yorum: Enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik 15:04 Erdoğan'dan memur zammına yönelik ilk yorum: Enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik Bahçede bulunan aracın alarmının ötmesine sinirlenen şahıs, 13 yaşındaki kız çocuğunu kovalayıp, kemerle dövdü 14:57 Bahçede bulunan aracın alarmının ötmesine sinirlenen şahıs, 13 yaşındaki kız çocuğunu kovalayıp, kemerle dövdü
Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde 14:46 Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde Öğrenci evlerinin yoğun olarak bulunduğu Fatih'te, okulların açılmasıyla kiralar uçtu 14:40 Öğrenci evlerinin yoğun olarak bulunduğu Fatih'te, okulların açılmasıyla kiralar uçtu ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü 14:22 ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü
Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı 13:51 Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş 13:11 Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş

Son Dakika Haberleri
15:11 Eski eşi tarafından 3 yaşındaki kızına alkol içirildiğini iddia eden baba: Evladım, 'Tadı iyi değildi' dedi
15:04 Beşiktaş, Alman ekibi Schalke'de forma giyen 20 yaşındaki Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattı
15:04 Erdoğan'dan memur zammına yönelik ilk yorum: Enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik
14:48 4 gün boyunca yalnız kaldı! Ormanlık alanda kaybolan 22 aylık bebek, dalların arasında bulundu
14:46 Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde
14:41 Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi
14:40 Öğrenci evlerinin yoğun olarak bulunduğu Fatih'te, okulların açılmasıyla kiralar uçtu
14:34 Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi
14:22 ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü
14:07 Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti
Eski eşi tarafından 3 yaşındaki kızına alkol içirildiğini iddia eden baba: Evladım, 'Tadı iyi değildi' dedi Eski eşi tarafından 3 yaşındaki kızına alkol içirildiğini iddia eden baba: Evladım, 'Tadı iyi değildi' dedi         
15:11
Selahattin Demirtaş'tan muhalefete çağrı: Marcao'nun Kerem'e yaptığını yapmayın Selahattin Demirtaş'tan muhalefete çağrı: Marcao'nun Kerem'e yaptığını yapmayın         
15:05
Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum         
15:03
4 gün boyunca yalnız kaldı! Ormanlık alanda kaybolan 22 aylık bebek, dalların arasında bulundu 4 gün boyunca yalnız kaldı! Ormanlık alanda kaybolan 22 aylık bebek, dalların arasında bulundu         
14:49
Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi         
14:41
Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi         
14:34
Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü         
13:57
10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor 10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor         
13:44
Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu         
12:27
"Asla oynamam" demişti! Cristiano Ronaldo, Manchester City'ye transfer oluyor         
12:23
Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız         
11:51
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor         
11:36
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber 81 ile gönderildi Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber 81 ile gönderildi         
11:08
Suriyeli uyruklu şahıs, Suriyeli uyruklu şahıs, "Bavulunu topla, köye dönme zamanı" yorumuna karşılık, "Bence biz sizi göndereceğiz. Siz gideceksiniz" cevabını verdi         
10:42
Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu         
10:04
Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin         
10:00
Merve Boluğur, siyah bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi Merve Boluğur, siyah bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi         
22:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2021 15:21:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadıköy'de 30 bin liralık küpe hırsızlığı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement