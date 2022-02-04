Son dakika haber: Kadıköy'de annesi ile eşini silahla öldüren sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

İstanbul Kadıköy'de çiçek satan annesi ile eşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Tahsin Yüksekova katıldı, taraf avukatları da hazır bulundu.

Kararını açıklayacağını belirten heyet, taraflara son sözlerini sordu.

Sanığın kızı Zeynep Yüksekova, babasının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi, avukat Orkun Can Kumkumoğlu da en üst sınırdan ceza verilmesini ve iyi hal indirimi yapılmamasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Tahsin Yüksekova, "Ne derseniz razıyım." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın annesi Zülfiye ve eşi Seyhan Yüksekova'yı öldürdüğü gerekçesiyle iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede olay yerine gelen sanığın önce eşi Seyhan Yüksekova'yı, ardından annesi Zülfiye Yüksekova'yı silahla öldürüp kaçtığı anlatılıyor.

Sanık Tahsin Yüksekova'nın polis ekiplerince saklandığı yerde yakalandığı belirtilen iddianamede, "eşi kasten öldürme" ve "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.