Kadıköy'de "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelinin yakalama işlemi sırasında güvenlik güçlerine mukavemette bulunan bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin görevden uzaklaştırılan polis memuru tutuklandı.

Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet savcılığınca adli, İstanbul Valiliğince idari tahkikat başlatılarak görevden uzaklaştırılan polis memurunun tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Valiliğinden dün yapılan açıklamada, Göztepe Mahallesinde uygulama yapan ekiplerin "dur" ihtarına uymayan şüpheli bir aracı takibe aldığı aktarılmıştı.

Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde önü kesilerek durdurulan araçtakilerden E.Ç'nin yaya olarak kaçtığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Sürücü Ç.K. yakalama işlemi sırasında görevli personele mukavemette bulunmuş, o esnada polis memurunun elindeki silahın ateş alması sonucu vurularak olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Firari şüpheli E.Ç. 15 paket uyuşturucu madde ile ekiplerimizce yakalanmıştır. Araçta yapılan aramada 2 fişek halinde uyuşturucu madde ve 1 telsiz ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet savcılığı tarafından adli, Valiliğimizce idari tahkikat başlatılarak ilgili polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır."