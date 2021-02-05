Kadıköy'de gözaltına alınan 23 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Kadıköy'de gözaltına alınan 23 kişiden 2'si tutuklandı

Kadıköy'de gözaltına alınan 23 kişiden 2'si tutuklandı

05.02.2021 02:50

KADIKÖY'deki Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 23 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkemece 'Görevi yaptırmamak' suçundan tutuklandı.

KADIKÖY'deki Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 23 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkemece 'Görevi yaptırmamak' suçundan tutuklandı. Diğer 21 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen 23 kişi burada savcıya ifade verdi. Savcılık, 23 kişiden 10'unu "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' suçundan tutuklama talebiyle, 13 şüpheliyi ise adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

ADLİYEDEKİ İŞLEMLER 13 SAAT SÜRDÜ

Anadolu Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu yapılan şüpheliler Anıl A. ve Şilan D., "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklandı. Hakimlik 21 kişi hakkında, ev hapsi, imza ve yurt dışı çıkış yasağı gibi değişen şartlarda adli kontrol tedbiri uyguladı.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri yaklaşık 13 saat sürdü.


Kaynak: DHA
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Anadolu Adalet Sarayı, Sulh, Güncel, Son Dakika

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