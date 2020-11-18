Son dakika haber! KADIKÖY'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLÜM:  "CENAZE 6 SAAT SONRA ALINDI" İDDİASI - Son Dakika

Son dakika haber! KADIKÖY'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLÜM:  "CENAZE 6 SAAT SONRA ALINDI" İDDİASI

18.11.2020 17:12
Son dakika haber! KADIKÖY'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLÜM:  

Son dakika gündem haberi: İBB'den ailenin iddiasına açıklamaRamazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA KADIKÖY'de evinde ölen koronavirüs hastası bir kişinin cenazesinin 6 saat sonra alındığı öne sürüldü.

-İBB'den ailenin iddiasına açıklama

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA KADIKÖY'de evinde ölen koronavirüs hastası bir kişinin cenazesinin 6 saat sonra alındığı öne sürüldü.

Olay, dün Kadıköy'de meydana geldi. 87 yaşındaki Enver Ekşi, kısa süre önce koronavirüse yakalandı. Ekşi kendisi gibi hasta olan aile bireyleriyle birlikte evinde kalıyordu. Durumu kötüye giden yaşlı adam dün sabah hayatını kaybetti. Acı haberi alan ailesi ve yakınları ise yaşlı adamın evinin bulunduğu binanın önüne geldi. Haber verilmesi üzerine eve gelen doktor, yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Mezarlık İşleri Müdürlüğü'nü arayan aile yakınları cenazelerinin evden alınmasını istedi. Bir süre sonra adrese gelen cenaze aracından inen görevliler, iddiaya göre yaşlı adamın yakınlarına ceset torbası vererek, cenazeyi evden çıkarmalarını istedi. Evde 3 koronavirüs hastası olduğunu belirten aile yakınları, eve girerek cenazeyi alamayacaklarını söyledi.

"BİZE SADECE CESET TORBASI VERİLDİ, SİZ İNDİRECEKSİNİZ DİYE SÖYLENDİ"Enver Ekşi'nin torunu Reyhan Turanlı, "Annemler bu apartmanda oturuyorlar. Hepsi kovid hastası, dedem bu sabah vefat etti. Cenazeyi biz dışarı çıkaramıyoruz. Belediyeyi aradık, cenaze nakil aracı geldi. Bize sadece ceset torbası verildi, 'siz indireceksiniz' diye söylendi ama biz bu riske giremiyoruz. Sosyal mesafe deniliyor, uzak durmamız gerektiği söyleniyor. 4 hastamız vardı, dedem vefat etti. Annem, anneannem ve kardeşim şu anda yukarıdalar. Çıkamıyoruz, ilgilenemiyoruz. Acımız büyük. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Herkes kovidli, biz de kovid olabiliriz yukarı çıkarsak. Cenazemiz 6 saattir bekliyor" dedi.

ÖZEL KIYAFETLİ EKİP GELDİOlay yerine gelen polis ekipleri ise herhangi bir gerginlik yaşanmaması için bina önünde önlem aldı. Bir süre sonra gelen Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanı 3 kişi, özel kıyafetlerini giyerek binaya girdi. Ekşi'nin cenazesi buradan alınarak gasilhaneye götürüldü.

İBB AÇIKLAMA YAPTIÖte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailenin iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "87 yaşında Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden merhum Enver Ekşi'nin ailesi, 17 Kasım saat 16.45'te telefon ederek Sahrayıcedit Mezarlığı yakınındaki evlerinde cenazeleri olduğunu bildirdiler. Telefon ettikleri yer, Karacaahmet Mezarlığı Müdürlüğümüzdür. İki yer arasındaki mesafe 10 dakika kadardır. 16.55'te cenaze aracı yola çıkmış ve eve varmıştır. Cenazenin Covid-19 nedeniyle ölümden kaynaklı olduğu, araç şoförü tarafından o an öğrenilmiştir. Böylesi bir cenaze ile ilgili uygulanması gereken bir prosedür söz konusu olduğu için, ceset torbasının kullanılması gereklidir. Şoför aileye bunu tek başına yapamayacağını, birlikte yapmalarının mümkün olup olmadığını sormuştur. Aile bireyleri haklı gerekçelerle bunu yapamayacaklarını ifade edince de şoför, müdürlüğü arayarak ekip istemiştir. Yapması gereken de budur.  Şoförümüzün talebi üzerine mesaisi bitmiş eve gitmekte olan Küçükbakkalköy civarındaki bir ekip yoldan çevrilmiştir. Bu ekibimiz, 17.30 civarı eve varmış, cenazeyi prosedüre uygun olarak evden çıkarıp Çekmeköy Morgu'na intikalini sağlamıştır" denildi.

Koronavirüs, İstanbul, Kadıköy, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! KADIKÖY'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLÜM:  'CENAZE 6 SAAT SONRA ALINDI' İDDİASI - Son Dakika


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