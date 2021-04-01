Son dakika haber! Kadıköy'de meslektaşını silahla kazara yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan avukat serbest bırakıldı - Son Dakika

Kadıköy'de, kurcaladığı silahın ateş alması sonucu meslektaşının yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan avukat, adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy'deki arkadaşını ziyarete giden avukat T.K., evdeki meslektaşı K.S.E'nin, arkadaşlarından birine ait kurcaladığı silahın ateş alması sonucu başından yaralandı.

T.K. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, K.S.E. ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen K.S.E, nöbetçi savcılığa çıkarıldı.

Şüpheli K.S.E, savcılıktaki ifadesinde, yaralanan T.K. ile yakın arkadaş olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Kesinlikle bu olayda kastım olamaz. Suça konu silah, arkadaşım G.K'ya aittir. Biz kendi aramızda silahı merak ettiğimiz için kurcalarken söz konusu olay olmuştur. Zaten tabancada o sırada şarjör de yoktu. Ben tabancanın içinde mermi olduğunu düşünemedim. Boş zannediyordum. Kesinlikle silahı müştekiye doğrultmadım. Olay tamamen kaza sonucu meydana gelmiştir. Silah patlayınca ben arkadaşım T.K'nin yere düştüğünü gördüm. Kafasından kan geldiğini görmem üzerine hemen kanı durdurmak amacıyla tampon yaptım ve 112'yi aradım. Kendisi şu anda hastanededir. Öğrendiğim kadarıyla ameliyattan çıkmıştır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

Savcılık K.S.E'yi, "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli K.S.E'nin ikametinin bağlı bulunduğu karakola haftada bir gün imza atmak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak, serbest bırakılmasına karar verdi.