Kadıköy'de 3 katlı binada patlama: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Kadıköy'de 3 katlı binada patlama: 3 ölü, 1 yaralı

09.10.2022 23:15

Kadıköy Fikirtepe'deki 3 katlı binada meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Kadıköy Fikirtepe'deki 3 katlı binada meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, patlamanın doğalgazdan kaynaklanmadığını belirtti.

Kadıköy'de Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta saat 19.00 sıralarında bir binada patlama yaşandı. Patlamanın ardından binada yangın çıkması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında 1 kişi yaralı olarak kurtulurken, 1'i çocuk 3 kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında hayatını kaybeden 3 kişi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Öte yandan çökme riski bulunan binada arama çalışmalarına devam edilirken, patlamanın gerçekleştiği bina havadan görüntülendi.

"Başta büyük bir patlama sesi geldi, biz içerdeydik"

Olayı gören mahalle sakini Kadir Çavuşoğlu, "Başta büyük bir patlama sesi geldi, biz içerdeydik. Dışarı çıktık. Dışarı çıktığımızda burada büyük bir panik vardı. Balkonda iki üç kişi vardı atlayacaklardı. Biz indirdik. İki dakika geçmeden bir patlama daha oldu. Sonra itfaiye, ambulans, polis geldi. Doğalgaz patlaması diye duyduk. Bir yaralı gördüm sedyeyle çıkardılar." diye konuştu. Yaralıların olduğunu ifade eden Pınar Demir, "Ben işteydim. Patlama olduğunu söylediler. İki üç defa patlama olmuş. Yangın çıkıp diğer binaya da sıçramış. Yaralı olarak bir kişinin olduğunu duyduk." dedi.

"Patlama doğalgaz kaynaklı değil"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu patlamanın doğalgazdan kaynaklanmadığını belirtti. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İstanbul Fikirtepe'deki 3 katlı binada patlama nedeniyle çıkan yangın kontrol altına alındı. İlk tespitlerimize göre patlama doğalgaz kaynaklı değil. Maalesef yangında can kaybı da var. Olayın nedeni Emniyet Teşkilatımızın raporu ile netleşecek." dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Fikirtepe, İstanbul, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de 3 katlı binada patlama: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de 3 katlı binada patlama: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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