Son dakika haber! Kadıköy'de psikoloğu silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Kadıköy'de, psikolog O.T'yi silahla yaralayan, Ş.A. isimli zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kadıköy Kozyatağı Mahallesi'nde bir kişinin silahla yaralandığı bilgisi üzerine olay yerine giden polis psikolog olduğu öğrenilen O.T., isimli şahsın sağ bacağından silahla yaralandığını tespit etti.

O.T. hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçan Ş.A'nın Başakşehir'de gözaltına alındığı belirtildi.

Yaraladığı psikoloğa tedavi için geldiği öğrenilen zanlı, mahkemeye sevk edildi.