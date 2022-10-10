Son dakika haber... Kadıköy'de yaşanan patlamayla ilgili soruşturma derinleştiriliyor - Son Dakika
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Son dakika haber... Kadıköy'de yaşanan patlamayla ilgili soruşturma derinleştiriliyor

10.10.2022 14:45

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kadıköy'de yaşanan patlamayla ilgili soruşturma derinleştiriliyor Elde edilen bulgular, Kriminal Polis Laboratuvarı'nda en ince ayrıntısına kadar incelenecek Kadıköy'de bir binada meydana gelen ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamaya ilişkin soruşturma derinleştirildi.

Kadıköy'de yaşanan patlamayla ilgili soruşturma derinleştiriliyor

Elde edilen bulgular, Kriminal Polis Laboratuvarı'nda en ince ayrıntısına kadar incelenecek

İSTANBUL - Kadıköy'de bir binada meydana gelen ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamaya ilişkin soruşturma derinleştirildi. Elde edilen bulgular en ince ayrıntısına kadar Kriminal Polis Laboratuvarı'nda en ince ayrıntısına kadar inceleniyor.

Kadıköy Fikirtepe'de 3 kişinin öldüğü patlama ve yangına ilişkin itfaiye, emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin incelemeleri tamamlanırken, soruşturmanın derinleştirildiği bildirildi.

Eldeki bulgular Kriminal Polis Laboratuvarı'nda

Erdemler Sokağı 34 numaralı binada yaşanan patlama ve yangınla ilgili olay yeri inceleme ekipleri ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube uzmanları, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile istihbarat birimlerinin çalışması 5 saati aştı. Gece saatlerinde sona eren çalışmalarda, evde bulunan mutfak ve piknik tüpleri başta olmak üzere elde edilen bulgular en ince ayrıntısına kadar incelemeye alındı. Olayın meydana geldiği sokağın giriş ve çıkışlarındaki güvenlik kamera kayıtları polis ekiplerince didik didik incelendi. Kriminal Polis Laboratuvarı'nda en ince ayrıntısına kadar incelenecek delillerin, patlamaya ışık tutması bekleniyor. Patlamanın doğalgaz kaynaklı olmadığının anlaşılmasının ardından, bomba ihtimali ya da evin yasadışı havai fişek imalathanesi olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

Ne olmuştu

Dün gece paniğe neden olan patlama sonrasında alevler yükseldi. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Patlamanın meydana geldiği bölgeye giden ekipler dumandan etkilenen A.K. adlı bir kişiyi kurtardı. İstanbul İtfaiyesinin 56 personel ve 13 araçla müdahale ettiği yangın güçlükle söndürüldü. Olay yerine girmeyi başaran itfaiye erleri, biri 10 yaşında olan 3 kişinin cesediyle karşılaştı.

İstanbul Valiliği tarafından kamuoyuna yapılan duyuruda, yaralı olarak kurtarılan A.K.'nin Özbekistan uyruklu olduğu ifade edildi. Yaşamını yitiren 3 kişiden birinin A.K.'nin babası M.K, ötekinin ise kızı N.K.olduğu kaydedildi. Olayda ölen üçüncü kişinin kimliğinin ise henüz tespit edilemediği öğrenildi. Olay yerindeki cesetler, yapılan incelemenin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

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3 kişinin can verdiği facianın vahameti gün ağarınca gözüktü! Kadıköy'de patlama yaşanan binanın son hali görüntülendi 3 kişinin can verdiği facianın vahameti gün ağarınca gözüktü! Kadıköy'de patlama yaşanan binanın son hali görüntülendi Kadıköy'de yaşanan patlamayla ilgili soruşturma derinleştiriliyor Kadıköy'de yaşanan patlamayla ilgili soruşturma derinleştiriliyor
Kaynak: İHA

İtfaiye, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Kadıköy'de yaşanan patlamayla ilgili soruşturma derinleştiriliyor - Son Dakika

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