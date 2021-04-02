Son dakika haberleri! Kadıköy'deki Boğaziçi eylemlerinde yer alan sanıklar hakim karşısında: 2 sanık tahliye oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kadıköy'deki Boğaziçi eylemlerinde yer alan sanıklar hakim karşısında: 2 sanık tahliye oldu

02.04.2021 21:19
Son dakika haberleri! Kadıköy'deki Boğaziçi eylemlerinde yer alan sanıklar hakim karşısında: 2 sanık tahliye oldu, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre KADIKÖY'de 2 Şubat günü gerçekleşen Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" gibi suçlarından haklarında dava açılan 2'si tutuklu 23 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

KADIKÖY'de 2 Şubat günü gerçekleşen Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" gibi suçlarından haklarında dava açılan 2'si tutuklu 23 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya pandemi nedeniyle basın mensupları alınmazken mahkeme, 2 sanığın tahliyesine karar verdi.

DURUŞMAYA BASIN MENSUPLARI ALINMADI

Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya 2 tutuklu sanık Anıl Akyüz ve Şilan Delipalta getirildi. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar ve sanık avukatları katıldı. Pandemi nedeniyle duruşmaya basın mensuplarının alınmadı.

"YÜRÜYÜŞÜN YASAKLANDIĞINA DAİR BİLGİM YOKTU"

Tutuklu sanık Şilan Delipalta savunmasında olay günü tepki amaçlı Kadıköy'e gittiğini belirterek, "Toplantı ve gösteri yürüyüşünün yasaklandığına dair bilgim yoktu. Elimde veya üzerimde silah, taş, sopa veya herhangi silahtan sayılan bir şey yoktu. Ben görevli memurlara görevini yaptırmamak için direnmedim. Bizi püskürtmeye çalışan çevik kuvvet ekiplerine karşı kendimi savundum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Şikayetten vazgeçilirse kabul ederim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

"TAHLİYEMİ İSTİYORUM"Olay günü sosyal medya üzerinden miting çağrısı yapıldığı için Kadıköy'e gittiğini belirten tutuklu sanık Anıl Akyüz ise "Ortada her hangi bir eylem ya da yürüyüş yokken kolluk görevlileri tarafından önümüz kesildi. Bize 'dağılın' ihtarı yapılmadı. Ben kolluk kuvvetlerine görevini yaptırmamak için direnmedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Diğer sanıklar da beraatlerine karar verilmesini talep etti. Sanıkların ve avukatların ifadeleri yaklaşık 11 saat sürdü.

2 SANIK TAHLİYE OLDUAra kararını açıklayan mahkemenin tutuklu sanıklar Anıl Akyüz'ün ve Şilan Delipalta'nın tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak ayrı ayrı tahliyesine karar verdi. Bazı sanıklar hakkında ev hapsi ve imza atma şeklindeki değişen adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar veren mahkeme, tüm sanıklar hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verdi.

İDDİANAMEDENAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanıkların 2 Şubat 2021 günü Kadıköy'de izinsiz olarak toplantı ve gösteri yürüyüşü yaptığı belirtiliyor. İddianamede kolluk kuvvetlerinin topluluğa dağılmaları yönünde gerekli ihtarların yapıldığı ancak grubun dağılmayarak slogan atmaya devam ettiği ifade ediliyor.İddianamede bazı sanıkların kolluk görevlilerine taş ve benzeri cisimler atarak direndiği, bazı sanıkların ise görevlilerin 'dağılın' ikazlarına uymayarak fiziki olarak direndiği ve görevlilerin görevlerini yerine getirmesini engelleyecek şekilde hakaret etmek suretiyle mukavemette bulundukları iddia ediliyor. İddianamede 23 şüphelinin "Görevi yaptırmamak için direnme", "Toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak ve kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma" ve "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan 6 aydan 7 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.


- İstanbul

Asliye Ceza Mahkemesi, Pandemi, Mahkeme, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kadıköy'deki Boğaziçi eylemlerinde yer alan sanıklar hakim karşısında: 2 sanık tahliye oldu - Son Dakika


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