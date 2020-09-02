Kadıköy'de, bir kadının otobüs durağında beklediği sırada yanına yaklaşan 2 kişiden birinin cinsel saldırısına maruz kalması ve ardından darbedilmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden birisi savcılık, diğeri ise mahkeme kararıyla yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 29 Ağustos'ta 03.00 sıralarında Bağdat Caddesi'nde otobüs durağında taksi bekleyen Nagehan Bıyıklı'nın (22) cinsel saldırıya maruz kalması ve darbedilmesi olayına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, şüpheli Tarık Ö. (30) ve Ramazan S'yi (29) Kadıköy'de yakaladı.

Nagehan Bıyıklı, polise verdiği ifadesinde, otobüs durağında taksi beklediği sırada yanına yaklaşan 2 kişiden 1'inin cinsel tacizde bulunmak istediğini, daha sonra taksiye binmek için hareket ettiğinde şüphelilerden birinin yüzüne tekme ve yumruk atmaya başladığını anlattı. Bıyıklı, bu sırada içinde 3 bin liraya yakın para, banka kartları, cüzdan, altın kolye ve parmağında takılı olan tek taş pırlanta yüzüğün düştüğünü, eşyalarını kendisini darbeden kişinin almış olabileceğini söyledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılık, ifadelerinin alınmasının ardından Ramazan S'yi serbest bıraktı, Tarık Ö'yü ise tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Tarık Ö'nün, yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.