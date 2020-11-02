KADIKÖY'DEKİ "LAS TESİS" DAVASINDA SANIKLAR DİNLENDİ - Son Dakika

ŞİLİ'li kadınların "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle gerçekleştirdiği danslı protesto eylemi 'Las Tesis'in benzerini, geçtiğimiz Aralık ayında Kadıköy 'de yapan 6 kadın hakkında "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan açılan dava görüldü. Tutuksuz sanıklar, polisin dağılın anonsu yaptığını duymadıklarını savundu.

Anadolu 29. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Ayşen Ece Kavas, Nisa Kör, Fidan Ataselim, Seda Elhan Barbaros, Yaprak Okatlı, Sevda Yeniköylü ve taraf avukatları katıldı.

TÜM DÜNYA ÇAPINDA YAPILIYORDU

Duruşmada savunma yapan sanık Ayşen Ece Kavas, anons duymadığını belirterek, "Kadınların ortak sorununun dile getirildiği bir protesto yapmak istedik. Tüm dünya çapında yapılıyordu. Polislerin bize karşı fiziksel güç kullanımı oldu. Orada ben polise karşı bir güç kullanımında bulunmadım, diğer göstericilerin kullandığını da görmedim" dedi.

DAĞILIN ANONSUNU DUYMADIK

Sanık Yaprak Okatlı ise "Bu dünya üzerinde gösterilen bir gösteriler grubunun İstanbul versiyonuydu. Kadıköy Rıhtım'da dans gösterisi yaptık, polisin bir anda müdahalesi oldu. Dağılın anonsunu öncesinde duymadık, üç defa yapıldığı iddia edilen anonsun sadece bir tanesini duydum. Polise karşı gelmek gibi bir niyetim olmadıö şeklinde beyanda bulundu.

POLİS SÖZLERİN SUÇ UNSURU TEŞKİL EDECEĞİNİ SÖYLEDİKadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim ise olay gününü şöyle anlattı: "Polis memurlarının ne yapacağımızı sorması üzerine anlattık. Gösterimiz başladı, bitmek üzereyken başka bir polis memuru geldi. Sözlerin suç unsuru teşkil edeceğini söyledi. Ben de zaten bitmek üzere olan bir gösteri olduğunu söyledim. Polis memuru dağılmamız gerektiğini birebir bana söyledi. Bu arada olay yerinde gösteri yapan 700 kadın olduğunu söylemek isterim. Polisler bunun üzerine kalkanlarla bizi ittirmeye başladılar" diye konuştu. Sanıklar Nisa Kör, Seda Elhan Barbaros ve Sevda Yeniköylü de eylemi sosyal medyadan duyarak katıldıklarını ve anons duymadıklarını söylediler.

DURUŞMA ERTELENDİMahkeme, dosyadaki CD'nin bilişim uzmanı bilirkişiye gönderilerek, olayların akışı ve dağılma yönünden polis anonsu olup olmadığı, kaç kez olduğu ve olaylar sırasında göstericilerin polislere karşı itme, vurma gibi fiziksel güç kullanıp kullanmadıklarının içeren çözümünün yapılmasını istedi. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 8 Aralık 2019'da düzenlenen etkinliğe 280 kişinin katıldığı bilgisine yer verildi. İddianamede, etkinliği yönlendiren sanıklar Ayşen Ece Kavas ve Fidan Ataselim'e bildirinin içeriğinde suç unsuru olabileceğinde ve dağıtımının durdurulması gerektiği söylenmiş, ancak grubun müzik eşliğinde aslen İspanyolca olan ve Türkçe'ye tercüme edilmiş bildirilerdeki şarkıyı söylemeye başladığı sırada kolluk tarafından 3 defa dağılmaları yönünde uyarıldığı, yasal uyarılara rağmen grubun dağılmadığı belirtildi.İddianamede Ayşen Ece Kavas, Fidan Ataselim, Nisa Kör, Seda Elhan Barbaros, Sevda Yeniköylü, Yaprak Okatalı'nın, "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

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