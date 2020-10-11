Son dakika haberleri! Kadıköy'deki lüks otomobillerin aksesuarlarını çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kadıköy'deki lüks otomobillerin aksesuarlarını çalan hırsızlar kamerada

11.10.2020 14:35
Son dakika haberleri! Kadıköy'deki lüks otomobillerin aksesuarlarını çalan hırsızlar kamerada, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre KADIKÖY'de 8 ay içinde 16 lüks aracın içerisinden oto teybi, direksiyon simidi, navigasyon, hayalet ekran ve klima takımı gibi otomobil aksesuarlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KADIKÖY'de 8 ay içinde 16 lüks aracın içerisinden oto teybi, direksiyon simidi, navigasyon, hayalet ekran ve klima takımı gibi otomobil aksesuarlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızların araçlarda yaptıkları hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Kadıköy'de 2 Ocak ile 15 Ağustos tarihleri arasında lüks araçların içerisinden oto teybi, direksiyon simidi, navigasyon, hayalet ekran, klima takımı, sunroof gibi oto aksesuarlarının çalınması sonucu meydana gelen 16 ayrı hırsızlık olayının failleriyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri elde edilen güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek yapılan detaylı araştırmalar sonucunda bahse konu olayları Süleyman Ç., Eren Y. ve Durmuş T. isimli şahısların gerçekleştirdiğini tespit etti.

2 ŞÜPHELİ BAŞKA SUÇTAN DAHA ÖNCEDEN TUTUKLANDI

Durmuş T. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, "Otodan hırsızlıkö suçlamasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Süleyman Ç. ve Eren Y. isimli şüphelilerin ise daha önceden işledikleri farklı suçlardan yakalandığı ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDAGüvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli bir şahsın lüks bir otomobilin yanına gelerek cama yumruk attığı, camın kırılmasının ardından da aracın içerisinden oto aksesuarını çaldığı görüldü. Şüphelilerin direksiyon çalarak olay yerinden koşa koşa uzaklaştığı anlar da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Son dakika haberleri! Kadıköy'deki lüks otomobillerin aksesuarlarını çalan hırsızlar kamerada
Son dakika haberleri! Kadıköy'deki lüks otomobillerin aksesuarlarını çalan hırsızlar kamerada
Son dakika haberleri! Kadıköy'deki lüks otomobillerin aksesuarlarını çalan hırsızlar kamerada

Navigasyon, Otomobil, Hayalet, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kadıköy'deki lüks otomobillerin aksesuarlarını çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika

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