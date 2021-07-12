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Son dakika haber! Kadıköylü koleksiyoner, çocukluğundan beri para biriktiriyor - Son Dakika

Son dakika haber! Kadıköylü koleksiyoner, çocukluğundan beri para biriktiriyor

12.07.2021 10:51
Son dakika haber! Kadıköylü koleksiyoner, çocukluğundan beri para biriktiriyor, System.String[]

Son dakika yaşam haberi: Kadıköy'de yaşayan Ahmet Göral, çocukluk yıllarından itibaren başlayan eski para ilgisini koleksiyona çevirerek binin üzerinde hatıra para biriktirdi.

Kadıköy'de yaşayan Ahmet Göral, çocukluk yıllarından itibaren başlayan eski para ilgisini koleksiyona çevirerek binin üzerinde hatıra para biriktirdi. Darphane tarafından özel ve önemli günlerde basılan hatıra paralardan, Osmanlı dönemine ait paralara kadar elinde birçok eski para bulunan Göral, koleksiyonculuğu bir tutku olarak görüyor. Kendisi gibi para koleksiyonuna merakı olan kişilere de önerilerde bulunduğu bir Youtube kanalına sahip olan Göral, bu alanda açılmış ilk Youtube kanalı olma niteliğini taşıyor.

Kadıköy'de yaşayan Ahmet Göral'ın çocukluk yıllarından itibaren başlayan eski paralara olan ilgisi onu bir para koleksiyonerine çevirdi. Yeni basılan paralarla birlikte eskilerinin tarihe karıştığını fark ettiği günden itibaren para biriktirmeye başlayan Göral, yaklaşık 30 yıldır koleksiyonunu büyütmeye devam ediyor. Koleksiyonunda binin üzerinde parça bulunan Göral, aynı zamanda bu konuda açılmış olan ilk Youtube kanalına sahip. Youtube kanalında para koleksiyonuna dair içerikler üreten Göral, kendisi gibi para koleksiyonuna heves eden kişilere rehberlik ediyor. Koleksiyonculuk ile alakalı olumlu tepkiler aldığını da belirten Göral, gençlerin ilgisinden oldukça memnun.

"Hatıra paralar darphaneden çıktıkça ilk alanlardan biri olmaya çalışıyorum"

Çocukluğundan beri para biriktiren Ahmet Göral, koleksiyon tutkusunun başlangıç hikayesini anlatırken, "Para koleksiyonuma çok küçükken, daha 12 yaşındayken başladım. Hiç unutmuyorum 90'lı yıllarda her yıl zaten yeni paralar çıkıyordu o dönemde. Ben de şimdiden biriktirmeye başlayayım, bu paraların da ileride bir hatıra değeri olacak, eski para olacak diye o günden başlamıştım. Tabii o gün bir ortaokul öğrencisi için harçlığından ayırdığı birkaç lirayı koleksiyon yapmak çok büyük bir şeydi. Ama sonrasında ailemin desteğiyle, çevremdekilerin desteğiyle koleksiyonum genişledi. Daha sonra üniversiteye geldiğimde biraz daha işi büyütmeye başladım. Hatıra ve eski paraları satın almaya başladım. Biraz daha araştırmaya başladım. Hangilerinin daha sık olduğunu, hangilerinin hangi madenden yapıldığını araştırmaya başladım. Tarihini öğrenmeye başladım. Daha sonra üniversitede bütçem kısıtlı olduğu için bir müddet ara verdim. 5 sene kadar önce elimdeki hatıra paralarla hem tarihe not düşülsün diye, hem de bu alanda bir kaynak olsun diye Türkiye'de ilk kez bir YouTube kanalı kurdum. Bu YouTube kanalında ilk başta çok fazla bir izlenme kaygım yoktu. Elimdeki paraları tanıtayım diye düşünüyordum. Sonrasında izlenmeler artınca ve sorular gelmeye başlayınca tekrardan koleksiyonumu büyütmek için bir motivasyon oldu ve ondan sonra yeniden koleksiyonumu büyütmeye başladım. Bu alanda baktığınız zaman Türkiye'de para koleksiyonu üzerine ilk YouTube kanalı ve şu ana kadar 300'ün üzerinde video çekip yayınladım. ve aslına baktığınızda her paranın da ayrı bir tarihi var, ayrı bir değeri var. O yıllarda devletin neye önem verdiğinden tutun, devletin ekonomik durumunu gösteren bile birçok gösterge var. Bir paraya baktığınız zaman aynı para birkaç sene sonra farklı bir metalden, farklı bir madenden ve daha küçük basıldığı zaman o 2 yıl arasındaki enflasyon farkını bile anlamanız mümkün. Bunun dışında tabii gümüş, bronz hatıra paralar da var. Devletin belli olaylar ya da belli kişiler için bastığı paralar var. Onları da yakından takip ediyorum. Darphaneden çıktıkça da ilk alanlardan biri olmaya çalışıyorum. Hem kendi koleksiyonumu zenginleştirmek için hem de YouTube kanalımda takipçilerime tanıtmak için." diye konuştu.

"Elimde bin parçanın üzerinde para var"

Para koleksiyoncusu Ahmet Göral koleksiyonundaki parçalar hakkında, "Elimde bin parçanın üzerinde para var. Aslında cebimizde taşıdığımız 1 lirayı da koleksiyonuma katıyorum. Ama 1 liranın hem 2021 tarihlisini, hem 2000 tarihlisini, hem 2019 tarihlisini de katıyorum. ve bunun yanı sıra özellikle son dönemdeki 1 liralar üzerinden örnek vermek gerekirse, 7 farklı hatıra para basıldı. Külliye parasından tutun, Gaziantep'e Gazilik unvanının verilmesine kadar farklı 1 liralar basıldı. Onları da sayıyorum." dedi.

"Genç kardeşlerimizin ilgisi beni çok mutlu ediyor"

Youtube kanalında en çok karşılaştığı sorulardan bahseden Göral, "YouTube kanalımda takipçilerim son dönemde 1970'lerden kalan paraları buldukları zaman çok seviniyorlar ve internette araştırma yaptıklarında benim kanalımı buluyorlar. 1970 dediğiniz 50 yıllık para. Çok büyük bir beklentiyle giriyorlar ama maalesef 1970 ve sonraki paralarda arada istisnalar olmakla beraber çok fazla değerli bir para yok. Çünkü çok sık bulunan paralar bunlar. Hatta kiloyla satılan paraların olduğunu bile söyleyebilirim. Bazıları da acaba elimdeki paranın fiyatı nedir diye aratırken kanalımı buluyor. Ama genç kardeşlerimizden, 'senin videolarını izledikten sonra biz de koleksiyon yapmaya başladık' diyenler oluyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Yani çocukların farklı hobiler edinmek yerine hem böyle tarihi öğrenecekleri, hem de uzun vadeli yatırım yapabilecekleri bir hobi edinmeleri hoşuma gidiyor." dedi.

"Hatıra paraları ve tedavüldeki paraları biriktiriyorum"

Koleksiyonunda ne tür paralar biriktirdiğine değinen Göral, "Ben koleksiyonumda tercihimi gümüş, bronz hatıra paralar ve tedavüldeki paralar üzerinden yaptım. Mesela onlar da kendi içinde ayrılıyor. Yabancı paraları biriktirenler de var, yerli paraları biriktiren de var. Ben sadece yerli ve biraz da Osmanlı döneminden kalma paraları biriktiriyorum. Ama yeni başlayanlar kendilerine bir alan belirleyip oradan devam edebilirler" dedi.

"Koleksiyonumu satmayı düşünmüyorum, torunlarıma bırakmak istiyorum"

Koleksiyonunu torunlarına miras bırakmak istediğini belirten Göral, "Koleksiyonumu şimdilik satmayı düşünmüyorum. Aslına bakarsanız 12 yaşında çocukken de koleksiyona başladığımda bu koleksiyon bana yaramaz, çocuğuma da yaramaz ama torunuma yarar diye düşünüyordum. O yüzden kısmet olursa torunlarıma bırakmak istiyorum. İnşallah ihtiyacım olmaz da satmam diye umuyorum" dedi. - İSTANBUL

Son dakika haber! Kadıköylü koleksiyoner, çocukluğundan beri para biriktiriyor
Son dakika haber! Kadıköylü koleksiyoner, çocukluğundan beri para biriktiriyor
Son dakika haber! Kadıköylü koleksiyoner, çocukluğundan beri para biriktiriyor
Son dakika haber! Kadıköylü koleksiyoner, çocukluğundan beri para biriktiriyor
Son dakika haber! Kadıköylü koleksiyoner, çocukluğundan beri para biriktiriyor
Son dakika haber! Kadıköylü koleksiyoner, çocukluğundan beri para biriktiriyor
Son dakika haber! Kadıköylü koleksiyoner, çocukluğundan beri para biriktiriyor
Son dakika haber! Kadıköylü koleksiyoner, çocukluğundan beri para biriktiriyor
Son dakika haber! Kadıköylü koleksiyoner, çocukluğundan beri para biriktiriyor
Son dakika haber! Kadıköylü koleksiyoner, çocukluğundan beri para biriktiriyor

Türkiye, Osmanlı, Youtube, Kadıköy, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber! Kadıköylü koleksiyoner, çocukluğundan beri para biriktiriyor - Son Dakika


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