Son dakika haber! Kadın ambulans şoför adaylarına zorlu eğitim - Son Dakika

Kayseri'de kadın ambulans şoför adaylarına verilen eğitimler sürüyor. Kadın acil tıp teknisyenlerine ve parademiklere sürüş, lastik değişimi, akü takviyesi ve zincir takma eğitimleri veriliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi tarafından düzenli olarak yapılan ileri sürüş teknikleri eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor. Kentte görev yapan acil tıp teknikleri ile parademiklere verilen sürüş eğitimleri, zorlu geçiyor. Kadir Has Stadı yanında kurulan özel parkurda eğitimlere katılan acil tıp teknisyenleri ve paramedikler, sürüş, lastik değişimi, akü takviyesi ve zincir takma eğitimlerini alıyor.

Eğitimler hakkında bilgiler veren Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitmeni Ümit Öztürk, "Ambulans sürüş teknikleri eğitimi bir gün teorik 3 günde pratik olarak gerçekleştirmekteyiz. Biz Kayseri 112 olarak ambulans kazalarını en aza indirmek ve ambulans sistemimize sürücüler katmak için bu eğitimleri yapıyoruz. Bu eğitimi ATT'lere, 112'de aktif olarak çalışan paramediklere, sürücü arkadaşlara ve sağlık memuru arkadaşlarımıza bu eğitimi veriyoruz. Bu eğitimlerde 4 gün boyunca hız parkurlarımızı, lastik değişimi, akü takviyesi ve zincir takmayı gösteriyoruz. Daha sonrada bir vakaya giderken nasıl gideceklerini veya kontrollü gidebilmelerini, vakaya giderken başka insanlarında hayatını tehlikeye atmamaları için gereken eğitimleri burada 4 günün sonunda tamamlayıp arkadaşlarımızı sahaya aktif olarak dahil ediyoruz. Bize bu imkanları sunan başta İl Sağlık Müdürümüz Ali Ramazan Benli'ye ve başhekimimiz Figen Gürbeden'e teşekkür ederiz" dedi.

Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitmeni İmge Geçener ise, "Eğitimlerimiz güzel ve verimli gidiyor. Pandemi dolayısıyla eğitimlerimize ara vermiştik ve ama tekrardan başladı. Bu eğitimimizde bayan arkadaşlarımıza çok öncelik tanındı. Bu eğitimlerimize aktif sürücülük yapan arkadaşlarımızda geliyorlar. Bu eğitimlerle de aniden gelişen olaylara karşı oluşan reflekslerini kontrol ediyorlar. Araçta oluşan ufak arızaları gidermek için eğitim alıyorlar. Lastik değişimi ve zincir takma işlemi yapıyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ