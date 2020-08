Son dakika haber... Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için siyah gelinlik yaptı - Son Dakika

Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için siyah gelinlik yaptı

İZMİRLİ gelinlik tasarımcısı Belma Ateş (50), kadın cinayetleri ve şiddetine dikkat çekmek amacıyla siyah gelinlik tasarladı. Kendisinin de şiddet sebebiyle evliliğinin bittiğini belirten Ateş, "Bir gelinlik hazırladım. Her genç kızın hayali gibi bir tarafını beyaz, diğer tarafını ise siyah yaptım. Çünkü bazılarımızın kurduğu hayaller gerçekleşmiyor ve siyaha dönüşebiliyor" dedi. Muğla 'da Pınar Gültekin 'in hunharca öldürülmesinin ardından İzmirli gelinlik tasarımcısı Belma Ateş de harekete geçti. Son günlerde artan kadın cinayetleri ve şiddetine karşı farkındalık yaratmak için Ateş, yarısı beyaz, yarısı siyah bir gelinlik tasarladı. Bunun yanı sıra gelinliği giyen oyuncu Esra Gezginci'ye de temsili olarak şiddet gören kadın makyajı yapıldı. Pınar Gültekin'in katledilmesinin ardından bu gelinliği yapmaya karar verdiğini söyleyen Belma Ateş, "Pınar Güntekin'in hunharca öldürülmesi beni yıllar öncesine götürdü. 7 yıl süren evliliğimde şiddet gördüğüm dönemleri hatırladım. Her kadının hayalleri var. Biriyle evlendiğinde, nişanlandığında mutlu bir hayat kuruyor ancak bir anda her şey alt üst olabiliyor. 20 yıldır unuttuğum şiddeti tekrar hatırladım ve hemcinslerimi desteklemeye karar verdim. Bir gelinlik hazırladım. Her genç kızın hayali gibi bir tarafını beyaz, diğer tarafını ise siyah yaptım. Çünkü bazılarımızın o hayalleri gerçekleşmiyor ve siyaha dönüşebiliyor. Maalesef ülkemizde artan bir erkek şiddeti var. Siyah olan tarafa ise hafızalarımıza kazınan ' Anne lütfen ölme', 'Ölmek istemiyorum' gibi yazılar yazdım. Belki bu şekilde bir şeyleri tetiklerim diye düşündüm. Gelinliği vitrine koyduktan sonra gelen tepkilerden memnun olduğunu belirten Ateş, "Gayet olumlu tepkiler aldım. Gelinliği planlayıp tasarlamam bir hafta sürdü. Çünkü kimseyi kırmamak için özen gösterdim. Mankenimizin makyajı da yaklaşık yarım gün sürdü. Kadınlar lütfen ölmesin, kadınlarımızı yaşatalım" dedi

Gelinliği taşıyan manken ve Esra Gezginci (32) bu tarz bir projede yer aldığı için mutlu olduğunu söyledi. Gezginci, "Makyaj yapıldıktan sonra şiddet gören kadınların yaşadıklarını bir nebze de olsa hissedebildim. Dünyaya üzülmek için gelmiyoruz. Sevdiğimiz birinin acı vermesi kabul edilemez. Maalesef bunu yaşayan kadınlar var. Çok güzel bir proje. Belma Hanım'dan teklif geldiğinde çok gurur duydum. Çok önemli bir konu ve benim temsil edecek olmam da çok farklı duygular hissettirdi. Kadın olarak böyle bir duyguyu yaşamak istemiyorum. Hepimizin elimizi taşın altında sokması gerekiyor" diye konuştu.