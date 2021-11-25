Son dakika haber! Kadın itfaiyecilerin motivasyonu; hayat kurtarmak - Son Dakika

ANTALYA'da kadın itfaiyeciler, eğitimdeki performanslarıyla göz doldurdu. Zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayan itfaiyeciler, meslek seçimi yaparken insan ve hayvanların hayatını kurtaracaklarını bilmenin, motivasyonlarını yükselttiğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesine 1 yıl önce katılan 5 kadın itfaiyeci, zorlu eğitimlerden geçerek güç ve becerilerini zirvede tutuyor. Kent merkezi ve ilçelerde gece gündüz hizmet veren kadın itfaiyeciler, sıcak olaylardan arta kalan zamanlarını eğitimle geçiriyor. Belediyenin Hürriyet İtfaiye İstasyonu'nda mesailerine başlayan kadın itfaiyeciler, ekipman kullanımı, teknik, yangın ve kurtarma eğitimi, hortum toplama, ilk yardım, araç ve teçhizat kullanımı eğitimleri alarak görevlerine hazırlanıyor.