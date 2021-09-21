Kadın meslektaşına cinsel saldırı suçundan oyuncu Uğur Arda Aydın'a 2 yıl 6 ay hapis - Son Dakika

MELEKTAŞLARI Nazife Aksoy ile Mana Alkoy'u taciz ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu ve yönetmen Uğur Arda Aydın, 'Cinsel saldırı' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, şikayetçi oyuncular Nazife Aksoy ve Mana Alkoy ile tutuksuz sanık Uğur Arda Aydın avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Duruşmaya pandemi nedeniyle izleyici alınmazken, Nazife Aksoy'un oyuncu eşi Bekir Aksoy duruşma salonu önünde bekledi.

"UZUN BİR SÜRE İŞİMİ KAYBETME KORKUSUYLA ŞİKAYETTE BULUNMADIM"

Şikayetçi Mana Alkoy, "Büyük bir baskı altında bulunuyorum. Uzun bir süre işimi kaybetme korkusuyla şikayette bulunamadım. Ayrıca babamı kanserden kaybettim. Bu nedenle bana yönelik açılan kamu davasına zamanaşımı nedeniyle düşürülmesi yönünde mütalaayı kabul etmiyorum" dedi.

"SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"Şikayetçi Nazife Aksoy ise, "1,5 yaşındaki çocuğumu neredeyse bırakacağımı düşünerek her seferinde duruşmalara katılıyorum. Hamile halimle gittim pek çok kez ifade verdim. Hiçbir kadın bu sıkıntıları göze alarak, böyle ağır bir şey için buraya gelmek istemez. Bizim de ailemiz var. Bu hiç kolay değil ne yaşadığımı ben biliyorum. Bana bunu yaşatandan ne yaşattığını çok iyi biliyor. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

"HİÇ KİMSEYE İSTEĞİ DIŞINDA DOKUNMADIM"Sanık Uğur Arda Aydın ise böyle bir olay nedeniyle savunma yapmaktan utandığını söyleyerek, "Beraatimi talep ederim. Gerçekten burada böyle bir olay nedeniyle savunma yapmaktan utanıyorum. Şikayetçi Mana bu olaydan sonra benim ailemle aynı birimde çalışmış, onlarla görüşmeye devam etmiştir. Bu hareketini nasıl açıklıyor, madem iddia ettiği şekilde bir olay olmuş, bununla ilgili pek çok yetkili birimi varken uzun süre neden bunların hiçbirine bildirimde bulunmadı. Bunun temel sebebi şudur: 2019 yılında genel sanat yönetmeni olarak benim adım geçti. Bu genel sanat yönetmeni olsaydım, Mana işini kaybedeceğini düşündü. Bu yüzden bana böyle bir suçlama yöneltti" dedi. Nazife Aksoy ile iddia ettiği olay sonrasında pek çok oyunda beraber oynadıklarını belirten sanık Aydın, "Madem ben böyle bir eylemde bulunmuşum bu durum nasıl gerçekleşti. Nazife'nin bana böyle bir suçlama yöneltmesinin asıl sebebi, oyuna gelmediği için tutulan raporu etkisiz hale getirip, tiyatroya geri dönmek amacıyla işe iade davası açmak istemesi. 20 yıldır tiyatrodayım. Sayısız oyunda oynadım. Yönetmenlik yaptım. Her bir görevi layıkıyla yerine getirdim. Şimdiye kadar hiç kimseye isteği dışında dokunmuşluğum yoktur. Hal böyleyken bana böyle bir suçlama yöneltilmesinden hicap duyuyorum ve beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

MANA ALKOY'A YÖNELİK DAVA DÜŞTÜ, NAZİFE AKSOY'A KARŞI 2,5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDIMahkeme, sanık Uğur Arda Aydın hakkında Mana Alkoy'a karşı 'Cinsel saldırı' suçundan şikayetin süresinden sonra yapılması nedeniyle bu davanın düşürülmesine karar verdi. Mahkeme, sanık Aydın'a Nazife Aksoy'a karşı 'Cinsel saldırı' suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Kararın açıklanmasının ardından duruşma salonundan sinirli bir şekilde çıkan sanık Uğur Arda Aydın kendisini görüntülemek isteyen bir kadın bir muhabire, 'Çekil şuradan' diyerek tekme attı. Kadın muhabir ise "Ne yapıyorsunuz, niye vuruyorsunuz ayağıma" diyerek tepki gösterdi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTILARDuruşma çıkışında adliye önünde basın açıklaması yapan Mana Alkoy, karardan dolayı çok sevinçli olduğunu belirterek "Ben 2012 yılında sanık tarafından tacize uğramış bir kadın olarak, 2019 yılında aynı kişinin tacizine uğrayan Nazife Aksoy ile tanışınca yalnız olmadığımı, sanığın fütursuzca, korkusuzca işyerinde taciz eylemlerine devam ettiğini öğrendiğimde, başka insanların da tacize uğramaması için Nazife'den güç alarak, şikayetçi olmaya karar verdim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu gibi, İstanbul'un en büyük ve saygın kurumlarından birinde, oyuncu olarak görev yapmaya devam eden, 'istediğimi, istediğime yaparım, kimse bana bir şey yapamaz' zihniyetiyle, kendisini bizlerden üstün gören sanık Uğur Arda Aydın'ın yaptıklarının cezasız kalmayacağını artık öğrenmiş bulunuyoruz" dedi.

"İKİ SENEDİR OYUNCULUKTAN UZAKTAYIM"Nazife Aksoy ise "İki senedir, kendimi en iyi hissettiğim mesleğim olan oyunculuktan uzaktayım. Çünkü yaşadığım süreç beni değil, ayrı ayrı zamanlarda mesleğine yeni başlamış, oyunculuk hayali kuran iki genç kadını taciz eden bir şahsın, çalıştığı kurum tarafından nasıl sahip çıkıldığı ve arkasında nasıl durulduğunu izleyerek geçiyor. Ben bize yapılanlardan dolayı her gün kabuslar görürken, en sonunda tek kişilik bir oyun ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından ödüllendirilen, aslında çok kişilik bir tiyatro ayıbı izliyorum" dedi. Aksoy, "Kimsenin başına gelmesin diye, nefes aldığım sürece bunun için mücadele edeceğime, başta eşime, 1,5 yaşındaki oğluma ve aileme söz veriyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeninin kendi bünyelerinde yaşanan yüz kızartıcı eylemin ve davanın uyandırdığı infial ile ilgili sessizliklerinin, daha doğrusu ses kısıklıklarının açılması için ne yapacaklarını merak ediyorum" şeklinde konuştu. Aksoy, "Eminim belediye başkanımız, yöneticileri ve onların denetiminde olan Şehir Tiyatroları Genel Müdürlüğü de bize bununla ilgili bir açıklama yapacaktır diye düşünüyorum. 'Kafamızı kumdan çıkardık ve kurumumuza bakın neler oluyor' diyebilecekler mi acaba? Eğer arar sorar, bir şekilde tenezzül ederlerse, ben yaşadığım olumlu, olumsuz deneyimleri onlarla paylaşacağımı da buradan söylemek istiyorum" dedi.

"İNŞALLAH BU AYRIK OTLARI ARAMIZDAN AYRILACAKLAR"Nazife Aksoy'un eşi oyuncu Bekir Aksoy ise, "Bugün Mana ve Nazife'nin günüydü. Bizim avukatlarımız ve yanımızda olan herkesin günüydü. Ben, bu iki şerefli kadının yanındayım, her zaman da yanında olacağım. İnşallah çoğalacaklar ve inşallah bu ayrık otları aramızdan ayrılacaklar" diye konuştu.

