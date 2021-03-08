Son dakika haber! Kadın polislere idari izin - Son Dakika

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personele çiçek dağıtarak, 1 gün boyunca idari izin verdi.
İl Emniyet Müdürü Erduğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personele çiçek dağıttı. Erduğan, kadın polislerin yaptıkları fedakarlığın hiçbir şeyle ölçülmeyeceğini, hem polis olmanın hem eş olmanın hem anne olmanın ve bunların hepsini bir arada barındırmanın çok zor olduğunu, dolayısı ile haklarının ödenemeyeceğini belirterek, kadın silah arkadaşlarının ve bu uğurda çalışanların çok değerli ve önemli olduklarını dile getirdi. 'Bozkırın Tezenesi' lakaplı Neşet Ertaş'ın "Kadınlar insandır, biz insanoğlu" sözlerini hatırlatan Erduğan, tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutladı. Erduğan ayrıca kadın personellere 8 Mart Kadınlar Günü sebebiyle idari izin de verdi. - TEKİRDAĞ
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi
Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti
Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik
Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı
Müslüm Gürses'in 'kayıp kızı' iddialarına aile avukatından yanıt
Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı
İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu
İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti
"Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı