Son dakika haber... Kadın ve çocuk cinayetlerine klipli tepki - Son Dakika

Son dakika haber... Kadın ve çocuk cinayetlerine klipli tepki
13.10.2020 13:06
Gelen son dakika haberine göre Gaziantepli rap sanatçısı İbrahim Eryiğit, kadın ve çocuk cinayetlerine çektiği kliple tepki gösterdi.
Gaziantepli rap sanatçısı İbrahim Eryiğit, kadın ve çocuk cinayetlerine çektiği kliple tepki gösterdi.
'İnsanlık öldü' adlı klipte cinayetlere dikkat çekmek için hazırlanan mezarın taşlarından birine 'İnsanlık öldü 2020' yazılırken, diğer mezar taşında ise cinayete kurban giden Özgecan Aslan, Ecrin Kurnaz ve Emine Bulut'un fotoğrafı yer aldı. Eryiğit, kadın ve çocuk cinayetinin yanı sıra hayvanlara uygulanan şiddete de atıfta bulundu.
Klip sosyal medyada yoğun ilgi görüyor - GAZİANTEP
Son Dakika Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi Son Dakika! İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, ülke genelinde ise 42'ye yükseldi Eskişehir'de şüpheli ölüm: Aracın içinde ölen adam, 10 gün sonra fark edildi Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına altın fiyatları üzerinden yanıt verdi Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak Kamyonetin çarptığı hamile anne ile 1 yaşındaki bebeği feci şekilde can verdi Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı