Son dakika haber! KADINA ŞİDDET KAMERADA; ŞİKAYETÇİ OLMADI - Son Dakika

KAYSERİ'de sokakta ortasında şiddete uğrayan kadını, esnaf Samet Mermer (22) ile arkadaşı Yasin Dönmez (29) kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kadının saldırgandan şikayetçi olmadığı belirtildi.

Olay, saat 07.00 sıralarında Melikgazi ilçesi, Camikebir Mahallesi, İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Sokakta yürüyen bir erkek, yanındaki kadını darbetmeye başladı. Bu sırada gürültüleri duyan esnaf Samet Mermer dışarı çıktı. Samet Mermer, kadını darp eden eli bıçaklı kişi ile tartıştı. Mermer elindeki zımba ile kendini korumaya çalışırken, dükkandan çıkan Yasin Dönmez'i gören saldırgan olay yerinden kaçtı. Daha sonra şiddet gören kadın da hızlıca bölgeden uzaklaştı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadını darbeden kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

OLAY ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Bu arada olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadın ile saldırganın bir süre tartıştıkları, sonra da şüphelinin kadına yumruk ve tekmelerle saldırdığı görüldü. Yine görüntülerde iş yerinden çıkan Samet Mermer ile saldırganın tartıştığı, daha sonra Yasin Dönmez'in de dükkandan çıkması ile saldırganın kaçtığı yer aldı. Darbedilen kadının da kurtarıldıktan sonra olay yerinden ayrıldığı görüntülere yansıdı.

'YAPILMASI GEREKEN ŞEYİ YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'

Darbedilen kadını kurtaran Samet Mermer, " Sabah kalktığımızda güvenlik kamerasını açtım ve aşağıdan bir ses geliyordu. Kameraya baktığımda bir kişinin kadını dövüp, hırpaladığını gördüm. Apar topar merdivenden aşağı indim. O sıra elime zımba gibi bir şey aldım. Bu kişinin üzerine gittim. Elinde bıçak vardı, temkinli olmaya çalıştım. Alkol içiyordu, elinde alkol şişesi vardı. Kafama doğru fırlatmaya çalıştı. Üzerine gidince Yasin ağabey ile birlikte kovaladık. Bence Allah, bizi uyandırdı. Yoksa normalde Erciyes'e gideceğiz diye 06.00'da kalktık. Dükkanı 08.00-09.00'da açardık. Yapılması gereken şeyi yaptığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

'İNŞALLAH YAPTIĞI YANINA KAR KALMAZ'

Yasin Dönmez de olay ile ilgili şunları söyledi:

"Gece buradaydık, sabah erken saatlerde kalktık. Dışarıdan bir çığlık sesi geldi. Güvenlik kamerasından durumu gördük. Onun üzerine harekete geçtik. Bir kişi hanımefendiyi darp ediyordu. Samet eline zımba almış, bu kişiyi püskürtmeye çalışıyordu. Arkadan ben geldim, ayağımda ayakkabı falan yoktu. Pantolonu giyemeden çıktım. Kadın çok zor durumdaydı. Ciddi şekilde darp ediliyordu. Orada kendisini püskürtmeyi başardık. Arkasından biraz koştuk sonra geri döndük. Bayan galiba şoktaydı. Bayan çok konuşamadı. Kendisi direkt gitti. Kendisine dükkana gelmesini söyledik ama gelmedi. Biz de polisi aradık. Sabahtan bu yana dükkana 5-6 ekip geldi. İnşallah, bu kişinin yaptığı karşılıksız kalmaz."

Bu arada polis, kurtarıldıktan sonra olay yerinden hızlıca uzaklaşan kadının şikayetçi olmadığını bildirdi.