Son dakika haber! Kadına şiddete hayır için broşür dağıtıp bilgilendirdiler - Son Dakika

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, tarafından '25 Kasım Kadına Şiddete Hayır' günü nedeniyle broşür dağıtıldı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, tarafından kent merkezinde kadına şiddete dikkat çekmek için stant kurdu. Ekipler vatandaşlara uyarılarda bulunarak broşür dağıttı. Stantlara ilgili gösteren vatandaşlar ekiplerden KADES uygulaması ve yapılması gerekenler konusunda bilgiler aldı.

Uygulanın son derece yerinde olduğunu belirten vatandaşlar kadına şiddetin sadece aciz insanların yapabileceği bir şey olduğunu ifade ederek "Kadına şiddeti sadece aciz insanlar yapar, bizde kadına şiddet uygulayanların karşısındayız. Kadınlar bizlerin anneleri, bacıları, kardeşleri kadına şiddet uygulayanların Allah cezasını versin" şeklinde konuştular. - ZONGULDAK