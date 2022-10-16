Son dakika haberi: Eşi ve kızlarından şehit polise son bakış

- Eşi ve kızlarından şehit polise son bakış

Bursa'da şehit olan polis memuru memleketi Sakarya'da toprağa verildi

SAKARYA - Bursa'da şiddet gören kadını kurtarmak için tırmandığı balkondan düşerek şehit olan polis memuru, memleketi Sakarya'da dualar ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'da şiddet gören kadını kurtarmak için tırmandığı balkondan düşerek şehit olan polis memuru Sami Altıntaş'ın cenazesi, Bursa İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen ilk tören sonrasında memleketi Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Göktepe Mahallesi'ne getirildi. Burada şehit için düzenlenen cenaze törenine ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, milletvekilleri, şehidin ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Eşinin de polis olduğu öğrenilen 2 çocuk babası olan Altıntaş, Göktepe Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan namaz sonrasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Ne olmuştu?

Olay, 14 Ekim Cuma günü Osmangazi İlçesinde bağlı Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesine mukavvetten yakalanması olan Gökhan N. 22.00 sıralarında eşinin bulunduğu eve gitti. İkili bir süre sonra sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle gözü dönen koca, eşini darp etmeye başladı. Sesleri duyan komşular durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü kadına şiddetle mücadele biriminde görev yapan polis memuru Sami Altıntaş, Gökhan N.'nin bulunduğu dairenin kapısını çaldı. Kapıyı açmayan öfkeli adam, bu kez de eşini balkondan atmak istedi. Durumu fark eden polis memuru Altıntaş, şiddet gören kadını kurtarmak için apartmanın 2. katından 3. katına tırmanmaya çalıştı. Bu esnada tutunduğu demir korkuluğun kopmasıyla 2. kattan yere düşen Altıntaş, ağır yaralandı. Polis memurunun aşağı düştüğü gören meslektaşları durumu hemen 112'ye bildirdi. Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Altıntaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.