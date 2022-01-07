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Camından fırladığı TIR'ın altında kaldı; kaza kamerada - Son Dakika

Camından fırladığı TIR'ın altında kaldı; kaza kamerada

07.01.2022 10:02

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, otobüse çarpan TIR'daki Feride Koçer, yola fırladı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, otobüse çarpan TIR'daki Feride Koçer, yola fırladı. Koçer, eşinin kullandığı TIR'ın altında kalıp yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki akşam saatlerinde Yeniyalı Mahallesi D-100 kara yolu yan yolda meydana geldi. Soner Koçer yönetimindeki 06 JU 972 plakalı TIR, ara sokaktan çıktığı sırada Şükrü G. yönetimindeki 41 P 0043 plakalı otobüse yandan çarptı. Koçer'in emniyet kemeri takılı olmayan yanındaki eşi Feride Koçer, ön camdan fırladı. Koçer, eşinin kullandığı TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, yapılan çalışmayla Feride Koçer'i sıkıştığı yerden kurtardı. Koçer, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.  Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ara sokaktan çıkan TIR'ın otobüse çarptığı, yola fırlayan Feride Koçer'in aracın altında kaldığı görülüyor.


Camından fırladığı TIR'ın altında kaldı; kaza kamerada
Camından fırladığı TIR'ın altında kaldı; kaza kamerada
Camından fırladığı TIR'ın altında kaldı; kaza kamerada
Camından fırladığı TIR'ın altında kaldı; kaza kamerada
Camından fırladığı TIR'ın altında kaldı; kaza kamerada
Camından fırladığı TIR'ın altında kaldı; kaza kamerada
Camından fırladığı TIR'ın altında kaldı; kaza kamerada
Camından fırladığı TIR'ın altında kaldı; kaza kamerada
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İtfaiye, Körfez, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Camından fırladığı TIR'ın altında kaldı; kaza kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Camından fırladığı TIR'ın altında kaldı; kaza kamerada - Son Dakika
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