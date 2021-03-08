Son dakika haber... - Kadınlar Günü'nde eşi tarafından darp edilen kadın hastanelik oldu - Son Dakika

- Kadınlar Günü'nde eşi tarafından darp edilen kadın hastanelik oldu

KARABÜK - Karabük'te 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde eşi tarafından şiddete uğrayan Derya D. hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre olay Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Ayhan-Derya D. çifti henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine gözü dönen koca tarafından darp edilen kadının yüzünde ve kafasında morluklar oluştu. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kocası tarafından şiddet gören talihsiz kadın ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kocası da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Ayhan D., işlemlerinin ardından polis merkezine götürüldü.

Yaşadığı olayın ardından müşahede altına alınan Derya D. tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından evine bırakılırken, 1 çocuk annesi Derya D. ise eşinden şikayetçi olacağı öğrenildi.