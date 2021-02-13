Son dakika haber! Kadir Topbaş için İBB'de cenaze töreni düzenlenecek - Son Dakika

Son dakika haber! Kadir Topbaş için İBB'de cenaze töreni düzenlenecek
13.02.2021 19:01
Son dakika haberi... Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş için yarın İBB'nin Saraçhane Yerleşkesi'nde cenaze töreni düzenlenecek.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş için yarın İBB'nin Saraçhane Yerleşkesi'nde cenaze töreni düzenlenecek.
İBB'den yapılan açıklamada, Topbaş için yarın saat 12.30'da, Saraçhane Yerleşkesi önünde cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.
Açıklamada, "Merhum Topbaş'a, sizlerle birlikte tüm meslektaşlarımız adına da Allah'tan rahmet diliyoruz." denildi.
Kadir Topbaş için yarın öğle namazını müteakip Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.
Son Dakika CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor! Canlı anlatım Köpeğin saldırısına uğrayan 3 çocuklardan biri kaçtı, 2'si tedavi altında Ömer Topbaş: Babam Kovid'i atlattı ama sonrasında çoklu organ yetmezliği gelişti Belediye başkanına bıçaklı sopalı saldırı: 3 yaralı Meteoroloji'nin kar yağışı tahmini değişti! Perşembe günü her şey normale dönecek Songül Karlı'dan bomba evlilik itirafı: Metin Yüncü ile programımın reytingi düştü diye evlendik Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu