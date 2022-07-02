Oyunlarda KAEÜ öğrencisi milli güreşçi Muhammet Karavuş, erkekler serbest stil güreş 60 kiloda İspanyol rakibini 9-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezayir 'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda KAEÜ Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim gören milli sporcular ülkeyi ve Kırşehir'i gururlandırdı.

Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: KAEÜ öğrencileri 19. Akdeniz Oyunları'nda altın ve gümüş madalya kazandı - Son Dakika

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