Son dakika haber: KAEÜ öğrencileri 19. Akdeniz Oyunları'nda altın ve gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Son dakika haber: KAEÜ öğrencileri 19. Akdeniz Oyunları'nda altın ve gümüş madalya kazandı

02.07.2022 14:33
Son dakika haber: KAEÜ öğrencileri 19. Akdeniz Oyunları'nda altın ve gümüş madalya kazandı

Son dakika haberler: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) sporcularının 19. Akdeniz Oyunları'nda altın ve gümüş madalya kazandıkları bildirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) sporcularının 19. Akdeniz Oyunları'nda altın ve gümüş madalya kazandıkları bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda KAEÜ Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim gören milli sporcular ülkeyi ve Kırşehir'i gururlandırdı.

Oyunlarda KAEÜ öğrencisi milli güreşçi Muhammet Karavuş, erkekler serbest stil güreş 60 kiloda İspanyol rakibini 9-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu.

KAEÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Samet Ak ise serbest stil güreşte 86 kiloda finalde Mısırlı rakibine teknik üstünlükle kaybedince, gümüş madalya kazandı.

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Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: KAEÜ öğrencileri 19. Akdeniz Oyunları'nda altın ve gümüş madalya kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: KAEÜ öğrencileri 19. Akdeniz Oyunları'nda altın ve gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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