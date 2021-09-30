Son dakika haber... Kafası demir kapıya sıkışan pitbull cinsi köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Erzincan'da bir otoparkın demir kapısına başı sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Erzincan Bahçelievler mahallesinde bulunan lunapark otoparkının demir kapısına başını sıkıştıran köpeği gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince demir kapının parmaklıkları kesilerek başı sıkışan köpek kurtarıldı. Sağlık durumu iyi görünen pitbull cinsi köpek sahibine teslim edildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
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