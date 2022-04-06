Son dakika haber | Kafası demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haber | Kafası demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

06.04.2022 15:20
Son dakika haber | Kafası demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Son dakika haberi... Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da balkonda oyun oynarken korkuluklara kafası sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da balkonda oyun oynarken korkuluklara kafası sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Esentepe Mahallesi'nde evlerinin balkonunda oyun oynayan 3 yaşındaki Yusuf H.'nin kafası balkon korkuluklarına sıkıştı. Durumu gören aile, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri, demirlerden birini keserek çocuğu kurtardı. Olayı yaralanmadan atlatan çocuk ailesine teslim edildi. - HATAY

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İtfaiye, Antakya, oyunlar, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Kafası demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika


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