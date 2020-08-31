Son dakika haber: Kafede sadaka kutusu çalan hırsız kamerada - Son Dakika

Şişli Feriköy'de bir internet kafeye giren hırsız, ihtiyaç sahipleri için toplanan ve içerisinde yaklaşık 2 bin lira olan sadaka kutusunu kaşla göz arasında çaldı. Hırsızlık anı kameralara yansırken, polis hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, önceki hafta Cumartesi günü saat 18.45 sıralarında Şişli Feriköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cerrahi maskeli bir şahıs semtte bir internet kafeye girdi. İşletmecinin masasının yanında bir süre bekleyen şahıs etrafı gözetlemeye başladı. Müşterilerin bilgisayara dalmasını ve işletmecinin olmamasını fırsat bilen şahıs, vakit kaybetmeden harekete geçti. İhtiyaç sahipleri için toplanan ve içerisinde 2 bin lira olan sadaka kutusuna gözünü diken hırsız, kaşla göz arasında kutuyu çaldı. Yanında getirdiği poşetin içerisine kutuyu koyan şahıs ardından hızla çıkarak kayıplara karıştı.

Polis hırsızın peşinde

Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından yerine gelen işletmeci, masada kutuyu göremeyince güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonucunda sadaka kutusunun çalındığını gören işletmeci, polis ekiplerine şikayette bulundu. Görüntüleri incelemeye alan polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL