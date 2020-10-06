Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

Hatay şehidi gözyaşları arasında toprağa verildi

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında devam eden Yıldırım-3 Operasyonu'nda, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı memleketi Hatay'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-3 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı, kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Yırtıcı'nın acı haberi, memleketi Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehidin annesi Zeynep Yırtıcı, haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Anne Yırtıcı'yı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Şehidin evinin önüne Türk bayrakları asıldı. Hazal Yırtıcı ile 1 yıllık evli olduğu öğrenilen şehit Yırtıcı'nın eşinin 6 aylık hamile olduğu öğrenildi. Şehit Yırtıcı'nın naaşı, Ağrı'da yapılan törenin ardından hava yoluyla memleketi Hatay'a getirildi.

EŞİNİ ASKER ÜNİFORMASI İLE UĞURLADI

Şehit Hüseyin Yırtıcı için ilçedeki Mahmutlu Münümin Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile ilçe protokolü ve şehit yakınları katıldı. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazından sonra şehit Hüseyin Yırtıcı, gözyaşları arasında toprağa verildi. 6 aylık hamile Hazal Yırtıcı, eşini asker üniforması ile uğurladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------Helallik alınmasıCenaze namazıŞehit cenazesinin askerlerin omuzlarında taşınmasıYakınlarının ağlaması6 aylık hamile eşinin asker üneforması ile görüntüsü

Haber-Kamera: Mehmet SOYER/ERZİN (Hatay),

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Yemek yedikten sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti İzmir'in Bornova ilçesinde evde yemek yedikten sonra rahatsızlanan Eralp K. (16), ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eralp K.'nın ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Olay, Karacaoğlan Mahallesi 6205/1 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Eralp K., akşam saatlerinde evde yemek yedikten fenalaştı. Babasının müdahalesinin ardından durumun sağlık ekiplerine bildirilmesiyle Eralp K. ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından kalbi duran Eralp K.'ya dakikalarca kalp masajı yapıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunan Eralp K.'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Eralp K.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis, gencin spor salonuna gittiğini belirledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;-------------------Hastaneden detay

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK-Kamera: Fırat AKAY/ İZMİR,

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Kafedeki sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1'i ağır, 2 yaralı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kafede oturan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gerginliğin artmasıyla sözlü tartışma, cadde üzerinde silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, B.F.E.(29) kafasını sıyıran kurşunla, E.G. ise bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Olaya karışan iki şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan B.F.E.'yi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, E.G.'yi ise özel bir hastaneye sevk etti. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan B.F.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, olaya karıştığı iddia edilen H. S. ile diğer şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------Hastaneden görüntü

Haber : Halil İbrahim KARABIYIK - Kamera: Fırat AKAY/İZMİR,

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İzmir'de 2 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

İzmir'in Konak ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaşan 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İddiaya göre, 2. Kadriye Mahallesi'nde oturan bir çiftin 2 yaşındaki çocukları H.Ö., henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen ambulans H.Ö.'yü alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan H.Ö., daha sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük çocuk, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. H.Ö.'nün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. H.Ö.'nün kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------Hastaneden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber : Halil İbrahim KARABIYIK - Kamera: Fırat AKAY/İZMİR,

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Adana merkezli 11 ilde swinger operasyonu: 35 gözaltı kararı

Adana merkezli 11 ilde swinger (eş değiştirme) yöntemiyle kadınlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen bir şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 35 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir şebekenin kent genelinde swinger (eş değiştirme) yöntemiyle kadınlara fuhuş yaptırdığı saptadı. Şebekeye üye olduğu öne sürülen 35 kişinin adresini belirleyen ekipler, savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından Adana merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Sabahın ilk saatlerinde şüphelilerin evlerine baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Adana'da yakalanıp, sağlık kontrolüne getirilen şüphelilerin arasında evli çiftlerin de olduğu görüldü.