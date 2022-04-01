Son dakika haber | Kafeteryada ölü bulunan genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Kafeteryada ölü bulunan genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı

01.04.2022 00:57
Son dakika haber | Kafeteryada ölü bulunan genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı

Bir son dakika haberine göre Eyüpsultan'da kaybolduktan 4 gün sonra Kağıthane'deki bir kafeteryanın tuvaletinde ölü bulunan genç kızın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Eyüpsultan'da kaybolduktan 4 gün sonra Kağıthane'deki bir kafeteryanın tuvaletinde ölü bulunan genç kızın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Eyüpsultan'da 4 gündür kayıp olan Seher Akkoyun (26) dün akşam saatlerinde Kağıthane'deki bir kafeteryanın tuvaletinde ölü bulunmuştu. Yanında şırınga bulunan ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Genç kızın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Yakınları tarafından alınan genç kızın cenazesi Nurtepe Cemevi'ne götürüldü.

Genç kızını dayısı Müslüm Taşdemir, kendileriyle ilgili bir sorunu olmadığını söyleyerek, "Ölüm sebebi hakkında hiçbir bilgimiz yok. Telefonu kapalıydı ulaşamadık. Kayıp olduğu ilk gün kapatmıştı telefonunu sonra haber alamadık. Tekniker stajyerdi. Bizimle ilgili en ufak bir sorunu yoktu" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İstanbul'da kaybolan 26 yaşındaki genç kız kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu İstanbul'da kaybolan 26 yaşındaki genç kız kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu 4 gündür aranan 26 yaşındaki genç kız kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu 4 gündür aranan 26 yaşındaki genç kız kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu

Adli Tıp Kurumu, Eyüpsultan, Kağıthane, Otopsi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Kafeteryada ölü bulunan genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Rusya, Azov Taburu komutanlarını taşıyan 2 helikopterin ABD yapımı Stinger füzeleriyle düşürüldüğünü açıkladı
00:58 Rus zırhlı araçları sivil yerleşim alanında vuruldu! Görüntüleri Ukrayna paylaştı
00:53 Herkes Burak Yılmaz'ın Süper Lig'e döneceğini beklerken, o astronomik teklifle ABD yolcusu
00:50 Mehmet Ali Erbil yakın arkadaşı Seda Sayan ve müstakbel eşi Çağlar Ökten hakkında konuştu
00:25 Doğal gaza konutlarda yüzde 35, sanayide kullanılana ise yüzde 50 zam geldi
00:24 Yılmaz Vural'dan A Milli Takım Teknik direktörü Stefan Kuntz hakkında sert açıklama: Ayıptır ya!
23:37 Dünya Sağlık Örgütü'nden umutlandıran açıklama: 6 milyondan fazla can alan koronavirüs pandemisi bu yıl bitebilir
23:29 Sarı-kırmızılı taraftarlar Fatih Terim'in yanında yer aldı! Paylaşımlarıyla büyük ses getirdiler
22:41 Türkiye'yi gururlandırdı! Yasemin Adar Yiğit, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5. kez şampiyon oldu
22:15 Eşref Hamamcıoğlu başkanlığa yeniden aday oldu! Galatasaray taraftarı merakla sonucu bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 01:08:58. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Kafeteryada ölü bulunan genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement