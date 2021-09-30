Son dakika haber: KAFETERYADAKİ YANGINDA ALEVLERE MÜDAHALE ETMEK İSTEYEN 2 ÇALIŞAN YARALANDI - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir kafeteryanın mutfak bölümünde çıkan yangında, alevlere müdahale etmek isteyen 2 çalışan yaralandı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kafeteryada maddi hasar meydana geldi.

Cumhuriyet Mahallesi, Akçakmak Yolu üzerinde bir kafeteryada bugün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Kafeteryanın mutfak bölümünde, fritözden çıkan yangında, alevlere ilk müdahaleyi çalışanlar yaptı. İçerdeki az sayıdaki müşteri dışarı çıkartılırken, bir yandan da durum itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. Kendi imkanları ile alevleri söndürmek isteyen kafe çalışanlarından Ramazan Aktaş (25) eli, Sait Can Güler'in (22) de sırtı yandı. Yaranan iki çalışandan biri ambulansla, diğeri de yoldan geçen bir araç ile Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle kısa sürede söndürülürken, kafeteryada maddi hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.