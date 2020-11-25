Polis ekiplerince emniyet şeridi çekilerek çevrede güvenlik önlemi alınırken doğalgaz ekipleri tarafından da tedbir amaçlı binanın gazı kesildi.

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekiplerince, yangın söndürüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre Gürsel Mahallesi Bahçeler Caddesi'nde 3 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Kağıthane 'de bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Kağıthane'de bir binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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