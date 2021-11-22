Son dakika haberi... Kağıthane'de iki grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada - Son Dakika

Kağıthane'de iki grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada

İSTANBUL - Kağıthane'de yabancı uyruklu iki grup birbirine girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga, kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde yaşandı. Boş bir arsada yabancı uyruklu iki grup birbirine girdi. Tekme, tokat, taş ve sopalarla birbirine giren şahıslar, ortalığı savaş alanına çevirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken polis ekipleri olaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.