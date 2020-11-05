Ozan URAL/ İstanbul DHA KAĞITHANE'de park halindeki minibüs yandı. Minibüs kullanılmaz hale gelirken yanındaki binanın dış cephesi de yandı.

Leipzig, evinde Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti

CHP'li Mahmut Tanal, oy çuvalı üzerindeki pozunu paylaşıp Trump ve Biden'a sordu: Geleyim mi?

Son Dakika: Medipol Başakşehir, evinde Manchester United'ı 2-1 mağlup etti

Trump mı, Biden mı? Hükümetten "ABD seçimlerinde kim kazanırsa Türkiye'ye yarar?" sorusuna yanıt