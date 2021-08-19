Son dakika: KAĞITHANE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika

Sürücü Damlayıcı araç içinde sıkışırken, kazayı görenler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Nurullah Hüseyin Damlayıcı ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan aynı yönde eğitim gören sürücü adayı da kazadan şans eseri kurtuldu. Kaza anı ve sonrası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 1530 sıralarında meydana geldi. Anadolu Caddesi'nde sürücü Nurullah Hüseyin Damlayıcı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkıp aydınlatma direğine çarparak takla attı. Takla attıktan sonra sürüklenen otomobil başka bir aydınlatma direğine daha çarparak durdu.

KAĞITHANE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkıp aydınlatma direklerine çarparak takla attı. Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye tarafından çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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