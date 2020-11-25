Kağıthane'de yangın; mahsur kalan iki çocuğu mahalleli kurtardı - Son Dakika

Hasan YILDIRIM –Özgür EREN Kağıthane'de iki çocuğun yalnız olduğu evde elektrik kontağından yangın çıktı. Evde mahsur kalan çocuklar mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.

Kağıthane Gürsel Mahallesi Bahçeler Caddesi'nde bulunan dört katlı binanın birinci katındaki dairede saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre Suriyelilerin kaldığı dairede aile üyeleri çalışmak için işe gidince iki çocuk evde yalnız bırakıldı. Çocuklar evde televizyon izlemek için fişi prize sokunca bir patlama olduğu ve yangın çıktığı öğrenildi. Yanan dairede mahsur kalan ve büyük korku yaşayan çocuklar, mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı. Çocuklar komşuya götürülürken olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Üst katlara dolan duman nedeniyle yaşlı bir adam da dumandan etkilendi. Yaşlı adam ambulansa alınarak oksijen verildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

"ÇOCUKLAR FİŞİ TAKINCA PATLAMA OLMUŞ"Mahalle sakini nimet Demir "Çocuklar televizyonun fişini takınca içeride bir patlama olmuş. Daha sonra yangın çıkmış. Çocuklar vatandaşlar tarafından kurtarıldı" dedi.