Son dakika haber! Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, ilçede yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Belediye Kumpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Oğuz, göreve geldikleri günden bu yana belediye olarak ilçe merkezinde ve mahallelerde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Oğuz, muhtarların vatandaşa hizmet noktasında önemli bir görev yürüttüklerini ifade etti.

Muhtarların hizmet noktasında vatandaşa dokunan "ilk elleri, yol arkadaşları" olduğunu belirten Oğuz, "Kahramankazan Belediyesi olarak muhtarlarımızın her zaman yanındayız. Hizmet süremiz boyunca muhtarlarımızla birlikte omuz omuza, el ele çalışarak vatandaşımıza, ilçemize hizmet edeceğiz." diye konuştu.

Toplantıda söz alan muhtarlar ise mahallelerinin kapalı sulama sistemi, semt pazarları, yol, çöp ve doğal gaz konusundaki taleplerini iletti.