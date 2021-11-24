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Son dakika haber... Kahramankazan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Son dakika haber... Kahramankazan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

24.11.2021 17:17
Son dakika haber... Kahramankazan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Son dakika haber: Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

Milli Egemenlik Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'ndaki etkinlikle devam etti.

Programa, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Garnizon Komutanı Hava Uçak Bakım Albay Naci Ünlü ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, salgın sürecinde öğretmenlerin büyük bir özveriyle görevlerini yaptıklarını vurguladı.

Emekli olan öğretmenlere, Kaymakam Abdullah Selim Parlar Hizmet Şeref Belgesi verdi. Törende mesleğe adım atan öğretmenler Öğretmen Andı'nı okudu.

Kültürel ve sportif yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere de ödülleri verildi.

Son dakika haber... Kahramankazan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Son dakika haber... Kahramankazan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Son dakika haber... Kahramankazan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Son dakika haber... Kahramankazan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Son dakika haber... Kahramankazan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Öğretmenler Günü, Kahramankazan, Ankara, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kahramankazan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Kahramankazan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika
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