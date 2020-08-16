Son dakika haber... Kahramankazan'da 800 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Zanlıların Hint kenevirini sebze üretimi için kiraladıkları tarlalara ektikleri belirlendi.

Şüphelilerden M.D. ve R.D. tutuklandı, İ.D. ve İ.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan M.D, İ.D, R.D. ve İ.D, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hint kenevirleri sökülerek incelenmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Bölgede operasyon başlatan ekipler, sebze bahçelerinde yaptıkları aramalarda biber tarlasına ekili yaklaşık 800 kök dişi Hint keneviri belirledi.

Kahramankazan'da uyuşturucu madde satışı ve yapımında kullanılan hammade üretiminin engellenmesine yönelik çalışma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahi Mahallesi'nde dişi Hint keneviri ekildiği bilgisine ulaştı.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 11:07

Kaynak: AA

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