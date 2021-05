Son dakika haber... Kahramankazan'da Anneler Günü ve Dünya Çölyak Günü ziyaretleri - Son Dakika

Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un eşi Nergiz Oğuz'dan anlamlı ziyaretler.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un eşi Nergiz Oğuz, bu yıl aynı güne denk gelen Anneler Günü ile Dünya Çölyak Günü'nde, ilçedeki çölyak hastası ve engelli çocuklar ile annelerini unutmadı. Çocuklara çeşitli hediyeler verirken, fedakar annelerine de gül takdim eden Nergiz Oğuz, "Büyük bir aileyiz, her zaman birlikteyiz" dedi.

Nergiz Oğuz, maske ve mesafe kurallarına dikkat ederek gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında ilk olarak, çölyak hastası ve engelli çocuklar ile annelerini ziyaret etti. Hasta ve engelli çocuklara oyuncaklar ile çeşitli hediyeler veren Oğuz, annelere de gül takdim etti. Çocukların mutlulukları aldıkları hediyelerle ikiye katlanırken, fedakar anneler de bu anlamlı ziyareti için Nergiz Oğuz'a teşekkür etti.

Nineleri de yalnız bırakmadı

Nergiz Oğuz ayrıca, ilçedeki nineleri de Anneler Günü'nde yalnız bırakmadı. Oğuz, maske ve mesafe kurallarına özen göstererek gerçekleştirdiği ziyaretlerde, anneler günlerini tebrik ettiği ninelerin hayır dualarını aldı. Ninelere de kırmızı gül hediye eden Oğuz, yakından ilgilendiği çınarlarla sohbet etti.. Ziyaretleri sırasında yaşlı, hasta ve engelli bireyler ile ailelerinin bir ihtiyaçlarının olup olmadığıyla da yakından ilgilenen Oğuz'a, belediye sağlık ekipleri de eşlik etti.

"Her zaman birlikteyiz"

Nergiz Oğuz, ilçelerinde yaşayan tüm kesimlerle iç içe olduklarını ifade ederek, "Bu yıl hem anneler günü, hem de çölyak günü aynı tarihe denk geldi. Biz de bu anlamlı günler dolayısıyla ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Çocuklarımızla, onların fedakar anneleriyle ve her zaman bizlere yol gösteren ninelerimizle sohbet ettik, dertleştik. Günlerini tebrik ettik. Kahramankazan'da büyük bir aileyiz ve ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz, her zaman onlarla birlikteyiz. Ziyaretlerimizde çocuklarımızın, annelerimizin ve ninelerimizin yüzlerindeki mutluluğu görmek bizleri çok mutlu etti. Her zaman yanlarındayız" ifadelerini kullandı. - ANKARA