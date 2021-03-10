Son dakika haber! Kahramankazan'da asayiş - Son Dakika

Kahramankazan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye getirilen E.Y. ve Ş.T çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaza yapınca yakalandılar
Keresteciler Sanayi Sitesi'ne sahte plakalı bir araçla gelen 2 kişi, vinç parçaları üreten bir fabrikanın bahçesinden demir malzemeleri araca yükleyip olay yerinden ayrıldı.
Haber verilmesinin ardından polis aracı takibe başladı. Araç, polisten kaçmak isterken kaza yapınca, şüpheliler yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı B.B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalıntı malzemeler sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
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