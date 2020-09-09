Son dakika haber: Kahramankazan'da avlanma dönemi dışında avlanan 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Ankara Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, Soğuksu Mili Parklar şefliği sorumluluğunda kalan Kahramankazan ilçesinde yaptığı denetimlerde 2 kişi hakkında yasan işlem yaptı.

Yasal işlem yapılan kişilerin avladıkları 4 kınalı keklik, 2 çil keklik, 1 yabani tavşan ve 1 tahtalı güvercine el konuldu. Bu kişilerin avlanma süreleri dışında avlanmada bulundukları ve bu yüzden haklarında işlem yapıldığı kaydedildi.

Doğa Koruma Milli Parklar yetkilileri, avlanma sürelerine uyulması ve verilen süreler içinde av yapılmasının önemli olduğunu kaydetti.