Son dakika haberi! Kahramankazan'da aylık 650 kilo bayat ekmek sokak hayvanlara mama oluyor - Son Dakika

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki büyük marketlerden topladığı aylık 650 kilogram bayat ekmeği, belediye barınağı ve doğadaki hayvanlara ulaştırıyor.

Haftalık olarak marketleri dolaşan belediye ekipleri, buralardan toplanan bayat ekmekleri, simit ve poğaçaları barınağın deposuna getiriyor.

Burada toplanan ekmekler belediyeye ait Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki hayvanlar ile doğada başıboş sokak hayvanlarına mama ile karıştırılarak veriliyor.

Ekmekler önceden belirlenen ve hayvanların yoğun olarak bulunduğu bölgelere bırakılıyor.