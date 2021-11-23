Son dakika... Kahramankazan'da fen lisesine kütüphane, atölye ve laboratuvar desteği - Son Dakika

Kahramankazan'da bir fen lisesinde bilimsel okumalar kütüphanesi, müzik atölyesi, dil laboratuvarı, görsel sanatlar laboratuvarı ve robotik kodlama laboratuvarının açılışı yapıldı.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan Belediyesinin katkılarıyla Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi'nde yapılan açılış töreninde, atölye, kütüphane ve laboratuvarlarla öğrencilerin bilişim, bilim, sanat ve teknolojiyi yaşayarak öğreneceklerini söyledi.

Okulların ihtiyaçlarını yakından bilen birisi olarak her zaman eğitim camiasının yanında bulunduklarını dile getiren Oğuz, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın en iyi şartlarda yetişmeleri için belediye olarak tüm okullarımıza ve öğrencilerimize tüm alanlarda destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Okul müdürü Fatih Erdoğan da okula kazandırılan atölyeler için Oğuz'a teşekkür ederek, öğrencilerin hem zihin dünyalarını hem de bilişim, sanat, teknoloji, dil ve bilim alanlarında üretim yeteneklerini geliştirme fırsatı bulacaklarını anlattı.

Açılış töreninin ardından davetlilerin de katılımıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Prof. Dr. Fuat Sezgin Anısına Bilimsel Okumalar Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Davetliler, açılışın ardından hizmete giren yeni birimleri gezerek öğretmenlerden bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti.

Programa AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.