Son dakika haber... Kahramankazan'da sağlıklı yaşam yürüyüşü - Son Dakika

-Toplu fotoğraf çekimi

-Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un konuşması

Doğadaki hayvanlara mama verilmesi,

Yürüyüşten detaylar

Belediye Başkanının Güvenç Mahallesinde yaşlı bir vatandaşla sohbeti Kahramankazan Belediyesi ve İlçe Spor Müdürlüğü sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla "Sağlık için yürüyoruz" etkinliği düzenledi.