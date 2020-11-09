Son dakika haber... Kahramankazan'da sağlıklı yaşam yürüyüşü - Son Dakika

Son dakika haber... Kahramankazan'da sağlıklı yaşam yürüyüşü
09.11.2020 13:53
Son dakika haber: Toplu fotoğraf çekimi -Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un konuşması Doğadaki hayvanlara mama verilmesi, Yürüyüşten detaylar Belediye Başkanının Güvenç Mahallesinde yaşlı bir vatandaşla sohbeti Kahramankazan Belediyesi ve İlçe Spor Müdürlüğü sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla "Sağlık...
-Toplu fotoğraf çekimi
-Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un konuşması
Doğadaki hayvanlara mama verilmesi,
Yürüyüşten detaylar
Belediye Başkanının Güvenç Mahallesinde yaşlı bir vatandaşla sohbeti Kahramankazan Belediyesi ve İlçe Spor Müdürlüğü sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla "Sağlık için yürüyoruz" etkinliği düzenledi.
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